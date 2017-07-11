Kılıçdaroğlu'yla yürüyen Veysel Kılıç'ın gözaltına alındığı iddia edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan sözde adalet yürüyüşüne katılan tutuklu Hava Harp Okulu öğrencisi babası 63 yaşındaki Veysel Kılıç'ın gözaltına alındığı iddia edildi.

Daha sonra yapılan açıklamada, başka bir vatandaşla tartışmaya girdiği ve bunun üzerine "can güvenliği gerekçesiyle" adliye içerisinde polis tarafından bir süre bekletildiği söylendi.