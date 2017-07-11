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Kılıçdaroğlu'yla yürüyen Veysel Kılıç'ın gözaltına alındığı iddia edildi

Sözde adalet yürüyüşüne katılan tutuklu Hava Harp Okulu öğrencisi babası 63 yaşındaki Veysel Kılıç'ın Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına alındığı iddia edildi.

11 Temmuz 2017 Salı 13:57
Kılıçdaroğlu'yla yürüyen Veysel Kılıç'ın gözaltına alındığı iddia edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan sözde adalet yürüyüşüne katılan tutuklu Hava Harp Okulu öğrencisi babası 63 yaşındaki Veysel Kılıç'ın gözaltına alındığı iddia edildi.

Daha sonra yapılan açıklamada, başka bir vatandaşla tartışmaya girdiği ve bunun üzerine "can güvenliği gerekçesiyle" adliye içerisinde polis tarafından bir süre bekletildiği söylendi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 13:57
  1. Veysel Kılıç
  • HAŞMETHAŞMET41 dk önce
    çıkar ve menfaatları için din düşmanlarıyla hareket eden birlik olan kişi yazıklar olsun sana ..dinini imanınını satmışssın sen ..salında çok söylenecek şey var ama.......................
Bugünkü Akit

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