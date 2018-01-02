Gözaltına alınmıştı... İlk kez ortaya çıktı
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Suudi Arabistan eski Maliye Bakanı İbrahim al-Assaf, Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantısında görüldü.02 Ocak 2018 Salı 16:25
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Mali Bakanı'nın bu kadar kısa süre içinde Bakanlar Kurulu toplantısına katıldığı fotoğrafı paylaştı.
Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi Aramco'nun yönetim kurulu üyesi olmasıyla da bilinen Assaf, Kasım başında başlatılan yolsuzluk operasyonun gözaltına alınan en önemli isimlerden biriydi. Yerel medya, Assaf'ın geçen ay serbest bırakıldığını duyurmuştu.