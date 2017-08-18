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Gözaltına alınanlar arasında onlar da var! Stat operasyonu başladı!

Antalya’da oynanan Göztepe-Eskişehirspor maçında çıkan olaylar nedeniyle 52 kişi gözaltına alındı.

18 Ağustos 2017 Cuma 11:36
Gözaltına alınanlar arasında onlar da var! Stat operasyonu başladı!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonda 72 şüpheli  hakkında gözaltı kararı var. Gözaltına alınanlar arasında polis, asker, özel güvenlik görevlisi ve tribün liderleri de bulunuyor. 1900 kişi hakkında da 6222 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre gözaltına alınma nedenleri kamu malına zarar verme, örgütlü suç işleme, toplumda infiale neden olacak eylemlerde bulunma ve patlayıcı atma.

Gözaltı kararı verilenlerin 35’i İzmir’de, 31’i Eskişehir’de. Diğer gözaltına alınan ve alınacaklar ise Antalya, Mardin ve Ankara’da bulunuyor. Bu arada 247 kamu ve özel güvenlik görevlisi hakkında idari soruşturma başlatıldı.
 

NELER OLMUŞTU?

23 Ekim 2016 tarihinde  TFF 1. Lig’in 8. hafta maçında Eskişehirspor’u konuk eden Göztepe, 90. dakikada skoru 2-1 yapan golü kaydetti. Bu sırada birkaç Göztepeli taraftar sahaya atlayınca Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, teknik direktörü Alpay Özalan’a oyuncuları sahadan çekmesi için talimat verdi. Özalan, oyuncularını sahadan çekti. Eskişehirli futbolcuların yaklaşık 30 dakika sonra tekrar sahaya çıkmasına rağmen, hakem Serkan Tokat soyunma odasından çıkmadı ve maçı tatil ettiğini bildirdi.

Olaylı maçın tatil edilmesinin ardından, stadın sporcu çıkış kapısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, final havasında geçen bir maça kötü hakem atandığını savundu. “İki takımın oyuncularının emeğine yazık oldu” diyen Özalan, “Saha içerisinde iki takımın oyuncuları son derce güzel mücadele etti. Sonucun böyle olmaması gerekiyordu. Kaçırdığımız penaltı var, ondan sonra Göztepe oyuna kendi ağırlığını koydu. Verilmeyen penaltımız var. Son dakika kırmızı kart var, kırmızı kart dönüşü gol yedik zaten. Olaylar ondan sonra patlak verdi” şeklinde konuştu.

Kendisinin takımı sahadan çekme gibi bir yetkisinin olmadığını da söyleyen Özalan, “Başkan aradı ‘Takımı çek’ dedi. Sahaya birkaç seyirci atladı. Güvenlik nedeniyle takımı çektik. Maç iptal olsun gibi bir düşüncemiz yok. Zaten hakem bizi sahaya davet ettikten sonra sahaya çıktık. Bu sefer hakem kendisi gelmedi” dedi.

Oyuncularını soyunma odasına gönderdiği sırada tünelde olaylar çıktığını kaydeden Alpay Özalan, “Anlam veremediğim şekilde polis arkadaşlar gerginliği sonlandırması gerekirken benim futbolcularıma copla vurdu. Bunlar kamerayla tespit edildi. Şu an başkanım ve futbolcularım savcılıkta suç duyurusunda bulunuyor. En garibi bu. Benim devletimin polisi, benim oyuncularıma nasıl vurur? Çok net görmedim ama 4-5 oyuncumuz başkanımızla suç duyurusunda bulunmak üzere gittiler” ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, "Taraftarların sahaya atlaması sonrası güvenlik nedeniyle oyuncuları sahadan çekmiştik. Fakat oyuncularımız koridorda polislerin coplu müdahalesi ile karşılaştı. Bunun yanında Göztepeli taraftarlar tünelin üstüne çıkarak, oyunculara saldırdı. Şu an tüm oyuncularım yanımda ve suç duyurusunda bulunduk. Biz oraya savaşa değil, maç oynamaya gittik. Polisin coplu müdahalesine anlam veremedim. Güvenli olacağını düşünerek tünele girmiştik. Tüm Eskişehirspor camiasına geçmiş olsun. Yaşananlardan ötürü üzgünüz" dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 11:36
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