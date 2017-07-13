Gözaltına alınan yönetmenin evinden bakın kim çıktı!
Gözaltına alınan 'uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı'nın Bağcılar'daki evinde yapılan aramada Bylock kullanıcısı firari Fetullah Karabiber de yakalandı.13 Temmuz 2017 Perşembe 09:33
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan´ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı, 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı. Ali Avcı'nın Bağcılar'daki evinde yapılan aramada ByLock kullanıcısı firari Fethullah Karabiber de yakalandı.