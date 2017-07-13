Gözaltına alınan yönetmenin evinden bakın kim çıktı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan´ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı, 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı. Ali Avcı'nın Bağcılar'daki evinde yapılan aramada ByLock kullanıcısı firari Fethullah Karabiber de yakalandı.