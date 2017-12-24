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Kudüs'te gözaltına alınan Türk, şehit olma arzusuyla eline kına yakmış

İsrail polisi tarafından Kudüs'te gözaltına alınan Mehmet Kargılı'nın şehit olma arzusunu göstermek için ellerine kına yaktığı görüldü.

24 Aralık 2017 Pazar 08:19
Kudüs'te gözaltına alınan Türk, şehit olma arzusuyla eline kına yakmış

Terörist İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde dün yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı bugün akşam saatlerinde çıkarıldıkları İsrail mahkemesince kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Mahkemede rabia işareti yapan Mehmet Kargılı'nın ellerine kına yaktığı görüldü.

ESKİ ŞEHİR'E GİRMELERİ YASAKLANDI

Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Türk vatandaşları Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç'un, 1 Ocak 2018 tarihine kadar Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine girişleri de yasaklandı.

Kızılırmak ile Gargılı 5'er bin şekel (5 bin 463 lira), Koç ise 11 bin şekel (12 bin 20 lira) kefalet ödemeye mahkum edildi.

ŞEHİT OLMAK İÇİN ELLERİNİ KINALAMIŞ

Öte yandan mahkeme salonunda rabia işareti yapan Mehmet Gargılı'nın ellerinin şehit olmaya geldiğini sembolize etmesi için kınaladığı görüldü.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 08:19
  1. İsrail
  2. Kudüs
  3. Türk vatandaşı
  4. şehit
  • IkraIkra32 dk önce
    Benim dusundugum,sizin yaptiginiz..amele döken daha efdaldir..allah cc razi olsun..onlarada o para haram zikkim olsun..burunlarindan getirecegiz az kaldi..
  • AdilAdil33 dk önce
    Hey masallah. Bu evlatlari yetistiren aileden Allah razi olsun.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu58 dk önce
    Kardeşlerim şehit olmak nasiptir. Sen isteyince değil Allah c.c. isteyince olur. Siyonizme en iyi şahsı mücadeleçok çalışıp çok güçlenmekle mümkundür, bizler devletimizle bilik olalımbu onlara en büyük darbedir.₩
  • SerenSeren1 sa önce
    Allah yardımcınız olsun
  • ÜmitÜmit1 sa önce
    Büyük millet olmanın gereğini yapan uç aslan
  • İlkerİlker1 sa önce
    Allahu Ekber...
  • OsmanlıOsmanlı1 sa önce
    Evet biz vatandaş olarak şehit olmaya her zaman an hazır ve naazur durumdayız. Allah (c.c.) ' ın izniyle . Amma ve lakin ,ne hikmetse İsraille ne zaman bir gerginlik olur o zaman askeri ve ticari anlaşmalara imza atılır. Bu ne perhiz , bu ne turşu?
  • Ahmet dmrcAhmet dmrc1 sa önce
    MasaAllah fiziki mucadeleye de biylece katilmak gerekir.Sedece Filistinli kardeslerden beklememek lazim
  • Yavuz 1517Yavuz 15171 sa önce
    MÜSLÜMAN TÜRK'ten korkun. Korkunun esiri olacaksınız. Silâhlarınız dahi bu korkularınıza engel olamayacak. Korktuğunuz felâkete doğru hızla ilerliyorsunuz. Saklanacak ağaç arkası dahi bulamayacaksınız. Kapışmaya az kaldı. YÜREK İŞİ BU YÜREK.
  • Sami Kiper Sami Kiper 1 sa önce
    MaşaAllah size
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