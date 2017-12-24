Kudüs'te gözaltına alınan Türk, şehit olma arzusuyla eline kına yakmış
İsrail polisi tarafından Kudüs'te gözaltına alınan Mehmet Kargılı'nın şehit olma arzusunu göstermek için ellerine kına yaktığı görüldü.24 Aralık 2017 Pazar 08:19
Terörist İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde dün yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı bugün akşam saatlerinde çıkarıldıkları İsrail mahkemesince kefalet karşılığında serbest bırakıldı.
Mahkemede rabia işareti yapan Mehmet Kargılı'nın ellerine kına yaktığı görüldü.
ESKİ ŞEHİR'E GİRMELERİ YASAKLANDI
Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Türk vatandaşları Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç'un, 1 Ocak 2018 tarihine kadar Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine girişleri de yasaklandı.
Kızılırmak ile Gargılı 5'er bin şekel (5 bin 463 lira), Koç ise 11 bin şekel (12 bin 20 lira) kefalet ödemeye mahkum edildi.
ŞEHİT OLMAK İÇİN ELLERİNİ KINALAMIŞ
Öte yandan mahkeme salonunda rabia işareti yapan Mehmet Gargılı'nın ellerinin şehit olmaya geldiğini sembolize etmesi için kınaladığı görüldü.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Ikra32 dk önce Benim dusundugum,sizin yaptiginiz..amele döken daha efdaldir..allah cc razi olsun..onlarada o para haram zikkim olsun..burunlarindan getirecegiz az kaldi.. Adil33 dk önce Hey masallah. Bu evlatlari yetistiren aileden Allah razi olsun. Güney Doğulu58 dk önce Kardeşlerim şehit olmak nasiptir. Sen isteyince değil Allah c.c. isteyince olur. Siyonizme en iyi şahsı mücadeleçok çalışıp çok güçlenmekle mümkundür, bizler devletimizle bilik olalımbu onlara en büyük darbedir.₩ Seren1 sa önce Allah yardımcınız olsun Ümit1 sa önce Büyük millet olmanın gereğini yapan uç aslan İlker1 sa önce Allahu Ekber... Osmanlı1 sa önce Evet biz vatandaş olarak şehit olmaya her zaman an hazır ve naazur durumdayız. Allah (c.c.) ' ın izniyle . Amma ve lakin ,ne hikmetse İsraille ne zaman bir gerginlik olur o zaman askeri ve ticari anlaşmalara imza atılır. Bu ne perhiz , bu ne turşu? Ahmet dmrc1 sa önce MasaAllah fiziki mucadeleye de biylece katilmak gerekir.Sedece Filistinli kardeslerden beklememek lazim Yavuz 15171 sa önce MÜSLÜMAN TÜRK'ten korkun. Korkunun esiri olacaksınız. Silâhlarınız dahi bu korkularınıza engel olamayacak. Korktuğunuz felâkete doğru hızla ilerliyorsunuz. Saklanacak ağaç arkası dahi bulamayacaksınız. Kapışmaya az kaldı. YÜREK İŞİ BU YÜREK. Sami Kiper 1 sa önce MaşaAllah size