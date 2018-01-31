Gözaltına alınan TTB üyesi bakın kim çıktı
Gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği merkez konseyi üyesi Arpat'ın, YPG’li teröristlerin fotoğraflarını beğendiği ortaya çıktı.31 Ocak 2018 Çarşamba 15:42
Zeytin Dalı Harekatı'nı 'halk sağlığı sorunu' olarak tanımlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB)'nin yöneticileri yargı karşısına çıkacak.
Bu durum terör sevici gazetecileri ve milletvekillerini rahatsız etmişti.
Gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği merkez konseyi üyesi Hande Arpat'ın YPG'li teröristlerin fotoğraflarını beğendiği ortaya çıktı.