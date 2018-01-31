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Gözaltına alınan TTB üyesi bakın kim çıktı

Gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği merkez konseyi üyesi Arpat'ın, YPG’li teröristlerin fotoğraflarını beğendiği ortaya çıktı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:42
Gözaltına alınan TTB üyesi bakın kim çıktı

Zeytin Dalı Harekatı'nı 'halk sağlığı sorunu' olarak tanımlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB)'nin yöneticileri yargı karşısına çıkacak.

Bu durum terör sevici gazetecileri ve milletvekillerini rahatsız etmişti.

Gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği merkez konseyi üyesi Hande Arpat'ın YPG'li teröristlerin fotoğraflarını beğendiği ortaya çıktı.

 

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 15:42
  1. Türk Tabipleri Birliği
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  • serhatserhat18 dk önce
    diploma iptali şart.............
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 22 dk önce
    Allah bilir bunlardan daha bilinenmeyenne kadar tabip doktor olanlar var.
  • KocasolakKocasolak22 dk önce
    Maaşlı terötistlerimiz bunlar. Ttb. Yeniden düzenlensin, ne biçim üye bunlar.
  • ibrahim aydemiribrahim aydemir23 dk önce
    Hristiyan- gayrimüslim tabibler birligi .Esas adi böyle bunllarin
  • AdAkAdAk27 dk önce
    Vatanı sevmek yürek ister. Kancıklık için ise yatmak yeter. Kanı bozuklardan hesap sorulacak ki kancıklık yapmasınlar.
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