Gözaltına alınan Selim Sadak için karar çıktı
Dün İstanbul'da gözaltına alınan Siirt eski Belediye Başkanı Selim Sadak, adli kontrol şartıyla salıverildi.05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:10
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne getirilen Sadak, Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkartıldı.
Sadak, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na SEGBİS ile bağlanarak ifade verdi.
Savcılık, Sadak'ın, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.
Nöbetçi Siirt Sulh Ceza Hakimliği, Selim Sadak’ın yurt dışına çıkışına yasak koyarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.