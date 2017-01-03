Gözaltına alınan HDP'li Ziya Pir serbest bırakıldı

Gözaltına alınan HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir,savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.

Gözaltına alınan HDP'li Ziya Pir serbest bırakıldı
Eklenme: 03 Ocak 2017, 17:21
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Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Pir, bir duruşmayı izlemek için adliye binasına geldi.Pir, burada polis ekiplerince gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

 
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