Gözaltına alınan HDP'li Ziya Pir hakkında karar verildi!

Gözaltına alınan HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir,savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan HDP'li Ziya Pir hakkında karar verildi!
Eklenme: 03 Ocak 2017, 17:19
Bu haber 1.931 kez okundu

Gözaltına alınan HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir,savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Pir, bir duruşmayı izlemek için adliye binasına geldi.Pir, burada polis ekiplerince gözaltına alındı.

HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

 

 
EtiketlergözaltıHDPziya pir
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.