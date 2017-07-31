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Gözaltına alınan HDP'li vekil salıverildi

Gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:56
Gözaltına alınan HDP'li vekil salıverildi

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'ya gitmek üzere geldiği Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı. Başaran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ankara'ya gitmek üzere bu sabah Batman Havalimanı'na gelen Ayşe Acar Başaran, bir dava ile ilgili ifade vermediği için hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan Başaran, Batman Adliyesi'ne götürüldü.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:56
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