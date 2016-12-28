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Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
Eklenme: 28 Aralık 2016, 15:26
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Aralık’ta Ankara’da gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, dün Diyarbakır’a getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen Tuğluk’un ifade işlemleri bu sabah sona erdi. Tuğluk, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi.

 
EtiketlerDiyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığıAysel Tuğluk gözaltı
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