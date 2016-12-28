Gözaltına alınan HDP'li Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Aralık’ta Ankara’da gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, dün Diyarbakır’a getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen Tuğluk’un ifade işlemleri bu sabah sona erdi. Tuğluk, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi.
Eklenme: 28 Aralık 2016, 15:26
Bu haber 5.315 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
Kurtulmuş'tan Türkiye'ye Değer Katanlar mesajı
Uluslararası ekonomi-finans dergisi Turcomoney tarafından düzenlenen Türkiye'ye Değer Katanlar Ödül…
Gözaltındaki HDP'li Tuğluk hakkında flaş gelişme
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan HDP…
Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece MHP Genel Merkezi’nde…
Kılıçdaroğlu AK Parti'ye katılıyor
Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, üye olmak için AK Parti’ye başvuracağını…
Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi de komisyonda kabul…
Ağrı belediye eş başkanı tutuklandı
Ağrı Belediye Eş Başkanı DBP'li Mukaddes Kubilay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.