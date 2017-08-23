Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gözaltına alınan eski milli kalecinin FETÖ'deki görevi ortaya çıktı

Dün ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski kaleci Ömer Çatkıç'ın, spor camiasında himmet toplantılarını organize ettiği ortaya çıktı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:48
Gözaltına alınan eski milli kalecinin FETÖ'deki görevi ortaya çıktı

FETÖ operasyonunda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski milli kaleci Ömer Çatkıç dün gözaltına alındı.

Akşam'ın haberine göre; bilgisayar ve telefonuna el konulan Çatkıç'ın spor camiasında himmet toplantıları organize ettiği ortaya çıktı.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantılı futbolcular tek tek deşifre edildi. ByLock yazışmalarının deşifresinden sonra eski milli kaleci Ömer Çatkıç'ın da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.  İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri sabah saatlerinde Çatkıç'ın  Göktürk'deki evine operasyon düzenledi. Çatkıç gözaltına alınırken, cep telefonu ve bilgisayarlarına el konuldu. ByLock'çu olduğu tespit edilen Çatkıç'ın adının Başakşehirli eski futbolcu  Bekir İrtegün'ün ifadesinde de geçtiği ortaya çıktı.

İFADESİNDE SÖYLEDİ

Bekir İrtegün'ün savcıya FETÖ ile bağlantılı spor dünyasını sarsacak isimler verdiğini daha önce ortaya çıkmıştı. Serbest bırakılan İrtegün'ün ifadelerinin ardından savcılığın düğmeye bastığı belirtildi. Çatkıç'ın ByLock üzerinden spor camiasında himmet toplantılarını organize ettiği iddia edildi.

Emniyet tarafından ByLock kullanıcılarına yönelik incelemelerin devam ettiği FETÖ ile bağlantılı spor ve sanat camiasından yeni isimlerin de ByLock soruşturmasında ortaya çıkacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:48
  1. ömer çatkıç
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci olduğunu inkar ediyordu! Görüntüler izletilince şok oldu
    1. Darbeci olduğunu inkar ediyordu!..
    2. Mehmetçik "Kartal yuvası"nda vatan..
    3. Kazıklı Voyvoda kimdir?
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mattis randevusu..
    5. İsrail Büyükelçisi'nden önemli..
    6. Kadir Topbaş'tan 'hastaneye..
    7. Bakanlıktan flaş 'yumurta' açıklaması!
    8. Ulaşılması zor ilaçları artık Türkiye..
    9. Et nasıl temizlenir? Kanlı et yıkanır..
    10. AB'yi şoke edecek karar: Terk edeceğiz!
    11. O rezaletin bir ucu Fetullahçı babaya..
    12. Skandal! Mustafa Kemal'e 'mason' diyen..
    13. İtalya'dan geliyor...Beşiktaş'a bir..
    14. Selçuk İnan Başakşehir'e, Emre..
    15. O ülkeden flaş Kandil açıklaması!..
    16. 'Topbaş hastaneye kaldırıldı'..
    17. 'Terörist' Can Dündar yine..
    18. Aykut Kocaman: "İstediğimiz kadar gol..
    19. Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar!..
    20. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden 143..
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...