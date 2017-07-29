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Gözaltına alınan Bekir İntegün mahkemeye sevk edildi!

FETÖ'nün haberleşme programı Bylock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bekir İrtegün mahkemeye sevk edildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:39
Gözaltına alınan Bekir İntegün mahkemeye sevk edildi!

Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programın kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Daha öncede pasaportuna el konulmuş yurt dışına çıkışı yasakalnamıştı.

İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunurken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ünlü futbolcu İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ergün Güçlü tarafından işlemleri yapılacak olan İrtegün, sorguya alındı. Ünlü futbolcunun tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceğine Soruşturma Savcısı Ergün Güçlü karar verecek

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:39
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Bekir İntegün
  3. Bekir İntegün mahkeme
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