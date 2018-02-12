Göz ve kulaktaki teknoloji..

Göz­de­ki du­rum ku­lak için de ge­çer­li­dir, ya­ni be­yin, ışık gi­bi se­se de ka­pa­lı­dır, ses ge­çir­mez. Do­la­yı­sıy­la dı­şa­rı­sı ne ka­dar gü­rül­tü­lü de ol­sa bey­nin içi ta­ma­men ses­siz­dir. Bu­na rağ­men en net ses­ler be­yin­de al­gı­la­nır. Ses ge­çir­me­yen bey­ni­niz­de bir or­kest­ra­nın sen­fo­ni­le­ri­ni din­ler­si­niz, ka­la­ba­lık bir or­ta­mın tüm gü­rül­tü­sü­nü du­yar­sı­nız. Ama o an­da has­sas bir ci­haz­la bey­ni­ni­zin için­de­ki ses dü­ze­yi öl­çül­se, bu­ra­da kes­kin bir ses­siz­li­ğin ha­kim ol­du­ğu gö­rü­le­cek­tir. Net bir gö­rün­tü el­de ede­bil­mek ümi­diy­le tek­no­lo­ji na­sıl kul­la­nı­lı­yor­sa, ses için de ay­nı ça­ba­lar on­lar­ca yıl­dır sür­dü­rül­mek­te­dir. Ses ka­yıt ci­haz­la­rı, mü­zik set­le­ri, bir­çok elekt­ro­nik alet, se­si al­gı­la­yan mü­zik sis­tem­le­ri bu ça­lış­ma­lar­dan ba­zı­la­rı­dır. An­cak, tüm tek­no­lo­ji­ye, bu tek­no­lo­ji­de ça­lı­şan bin­ler­ce mü­hen­di­se ve uz­ma­na rağ­men ku­la­ğın oluş­tur­du­ğu net­lik ve ka­li­te­de bir se­se ula­şı­la­ma­mış­tır.

En bü­yük mü­zik sis­te­mi şir­ke­ti­nin üret­ti­ği en ka­li­te­li mü­zik se­ti­ni dü­şü­nün. Se­si kay­det­ti­ğin­de mut­la­ka se­sin bir kıs­mı kay­bo­lur ve­ya az da ol­sa mut­la­ka pa­ra­zit olu­şur ve­ya mü­zik se­ti­ni aç­tı­ğı­nız­da da­ha mü­zik baş­la­ma­dan bir cı­zır­tı mut­la­ka du­yar­sı­nız. An­cak in­san vü­cu­dun­da­ki tek­no­lo­ji­nin ürü­nü olan ses­ler son de­re­ce net ve ku­sur­suz­dur. Bir in­san ku­la­ğı, hiç­bir za­man mü­zik se­tin­de ol­du­ğu gi­bi cı­zır­tı­lı ve­ya pa­ra­zit­li al­gı­la­maz; ses ne ise tam ve net bir bi­çim­de onu al­gı­lar. Bu du­rum, in­san ya­ra­tıl­dı­ğı gün­den bu ya­na böy­le­dir. Şim­di­ye ka­dar in­sa­noğ­lu­nun yap­tı­ğı hiç­bir gö­rün­tü ve ses ci­ha­zı, göz ve ku­lak ka­dar has­sas ve ba­şa­rı­lı bi­rer al­gı­la­yı­cı ola­ma­mış­tır. An­cak gör­me ve işit­me ola­yın­da, tüm bun­la­rın öte­sin­de, çok bü­yük bir ger­çek da­ha var­dır.