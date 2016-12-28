Göz tembelliği nedir? Nedenleri nelerdir?

Bu haber 512 kez okundu

Göz tembelliği nedir?

Tıpta ''ambliyopi'' olarak bilinen bu rahatsızlık, gözlerin düşük kapasitede görmesi durumudur.

Göz tembelliğinin nedenleri nelerdir?

- Göz kapağında düşüklük

- Kırma kusuru

- Şaşılık

- Katarakt

- Korneada leke

Göz tembelliği nasıl tedavi edilir?

Sorunun erken teşhis edilmesi halinde göz tembelliği kolaylıkla tedavi edilebilir.

- İlk 10 yaş

Gözlük tedavisi: Gözlük veya lens kullanımı bu sorunun giderilmesinde yardımcı olmaktadır.

Kapama tekniği: Sağlam ve iyi gören gözün kapatılarak zayıf gözün çalıştırılması prensibine dayanır. Hastanın yaşı ve tembelliğin düzeyine göre kapama yapılacak süre belirlenir.

Ortoptik tedavi: Bu tedavide gözü çalıştırıcı uygulamalar yapılır.

Bilgisayar programları: 11 farklı oyundan oluşan bu program evde uygulanır ve yaklaşık 5 ay kadar sürer

CAM tedavisi: Özel bir cihaz yardımıyla hastanede yaklaşık 10 seanslık programlar şeklinde uygulanır. Her seans yaklaşık 30 dakika kadar sürer

Görsel terapi uygulamaları: Bazı terapi uygulamarıyla göz tembelliği sorunu ortadan kaldırılır.

- 10 yaş sonrası

Neurovision tedavisi: 10 - 55 yaş arasındaki kişilere uygulanan bu tedavide, bilgisayar teknolojisi ile beyine görme yeteneği yeniden öğretilmektedir.

Görsel terapi uygulamaları: Bu tedavi yönteminde gözlerin beyinle daha koordineli çalışması sağlanır.