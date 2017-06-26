Göz sağlığını korumanın 6 anahtarı

1.Sağlıklı Beslenin:



Göz sağlığınızı korumanın yolu da beslenmeden geçer. Omega-3 yağ asitleri, çinko, C ve E vitaminleri yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt gibi göz problemlerinin oluşumunu engeller. Bunun için somon, orkinos ve diğer yağlı balıkları, yumurta, fındık, fasulye, portakal gibi besinleri hayatınıza dahiledin. Dengeli bir diyet sağlıklı kilo vermenize ve ideal kilonuzu korumanıza yardımcı olur. Bu da beraberinde obezite ve yetişkinlerde körlüğe kadar giden problemlere neden olan Tip 2 diyabet problemiyle karşılaşma ihtimalinizi düşürür.



2.Sigarayla vedalaşın!



Sigara pek çok hastalık gibi göz hastalıklarının da verdiği hasarı artırır. Özellikle katarakt, optik sinir hasarı ve makula dejenerasyonuna zemin hazırlar.



3.Güneş gözlüğü takın!



Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalınması katarakt ve makula dejenarasyonu riskini artırır. Bu nedenle güneşli günlerde UVA ve UVB ışınlarına karşı gözü koruyan güneş gözlükleri tercih edin.



4.Koruyucu gözlük kullanın!



İşyerinde veya evinizde tehlikeli veya havayla taşınarak gözünüze zarar verebilecekmateryaller kullanıyorsanız, mutlaka koruyucu gözlük takın.



5.Bilgisayar ekranıyla aranıza mesafe koyun!



Bilgisayara veya telefon ekranına çok uzun süre bakmak pek çok göz problemini beraberinde getirebilir. Bunlar;



Göz yorgunluğu,



Bulanık görüş,



Odaklanma problemleri,



Kuru gözler,



Baş ağrısı,



Boyun, sırt ve omuz ağrısıdır.



Gözlerinizi korumak için:



Gözlük derecenizi düzenli olarak kontrol ettirin.



Bilgisayarınızı gözlerinizin ekranının üst kısmıyla aynı hizada olacak şekilde konumlandırın.



Bilgisayar başında çalışırken pencerelerden ya da aydınlatmadan kaynaklanan parlamayı önlemeye çalışın. Gerekirse parlama önleyici ekran kullanın.



Rahat, destekleyici bir sandalye seçin.



Göz kuruluğu problemi yaşıyorsanız hekiminizin önereceği suni gözyaşı damlalarını kullanın ve gözlerinizi sık sık kırpın.



Her 20 dakikada bir gözlerinizi dinlendirin. Bilgisayar ekranından 20 saniye uzak durun. En az 2 saatte bir kalkın ve 15 dakika ara verin.



6.Göz hekiminizi düzenli ziyaret edin!



Göz muayenesi de diğer sağlık kontrolleri gibi önemsenmelidir. Özellikle sinsi ilerleyen ve erken tanıyla kontrol altına alınabilen göz tansiyonu (Glokom) gibi hastalıkların ancak bu muayenelerde fark edilebildiğini unutmayın. Hekiminiz göz muayenenizde kişisel ve aile tıbbı geçmişinizin yanı sıra hipermetrop, miyop, astigmatizm, presbiyopi gibi görme, Glokom’ukontrol etmek için göz basıncı ve optik sinir testleri yapabilir.