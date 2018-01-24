Göz renginize göre nasıl bir insansınız?

Her gözde 107 milyon hücre bulunuyor ve ortak özellik olarak bütün gözler ışığa duyarlı. Dakikada 17, günde 14.280, yılda da 5.2 milyon kez göz kırparız ve vücudumuzda en hızlı çalışan kas da göz kasıdır. Bunlar genel bilgiler tabii.

Bir de gözlerimizin rengi var. Acaba hangi göz rengine sahip insanlar ne tür özelliklere sahip? Araştırmasını sizler için yaptım…

Pittsburgh Üniversitesi araştırmasına göre, gözlerin sadece ruhun değil bedenin de aynası olduğunu açıkladı. Bakalım bu açıklamalar neler gösteriyor?

Açık renk gözlüler

Bu beni çok şaşırttı. Yapılan araştırmalar göstermiş ki, açık renk gözlü kadınlar daha kolay doğum yapıyormuş. Koyu renkli kadınların daha çok doğum sancısı çekeceğini kesinlikle reddetmek istiyorum tabii J

Şimdi daha normal şeylere geçelim. Açık renk gözlü kişiler beyindeki yavaş tepki sürecinde, planlama gerektiren aktivitelerde daha başarılı oluyor. Yani açık renk gözlü öğrencilerden daha başarılı öğrenciler çıkıyor. Bu kişiler ders çalışmak, golf, satranç oynamak gibi planlama ve süreklilik getiren aktivitelerde de daha başarılı oluyor.

Koyu renk gözlüler

Açık renk gözlüler satrançta, golfte başarı gösteredursun, koyu renk gözlüler de daha iyi futbol oynuyor.

Göze rengini veren melanin, aynı zamanda beynin tepki merkezinin de daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Buna bağlı olarak da koyu renk gözlü insanlar, daha çok hız ve dikkat gerektiren sporlarda daha başarılı oluyor.

Aynı zamanda koyu renk gözlü insanlar, bu yönlerinden dolayı hayatlarında daha hızlı karar alabiliyor. Yani hızlı düşünüp hızlı hareket etme gibi bir özelliğe sahipler.

Mavi gözlüler

Mavi gözlülerin özel bir gruba ayrılışına şaşırdık mı; tabii ki hayır! Fark etmişsinizdir, bebekler genelde mavi gözlü doğarlar; ama ileride renk değişir. Çünkü mavi ya da yeşil pigmentler iriste veya göz sıvısında bulunmaz. Tıpkı gökyüzünde olduğu gibi, gelen ışığın etkisiyle böyle görünür ve renk, ışığa göre de değişir. Göz rengi de işte böyle ilerleyen zamanlarda değişir.

Gözleri mavi olan ilk insanın yaklaşık 10.000 yıl önce yaşadığı var sayılıyor. Ondan öncesinde bütün insanların gözünün kahverengi olduğu bilgisi kaydedilmiş. Mavi gözlülerin akraba olduklarına dair bir inanış var. Yani gözleriniz mavi ise, dünya üzerindeki diğer mavi gözlü insanlarla bir bağınız var demektir.

Mavi gözlü insanlar, daha duygusal yapıları olduğu ve sanatsal yönleri baskın olan kimselerdir. Özellikle rol yapabilme kabiliyetleri yüksektir.

(Kadın ve Kadın)