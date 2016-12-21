Göz kızarıklığına dikkat!

Göz kızarıklığı, gözlerin beyaz kısmının üzerini kaplayan ince ve şeffaf zarın genişleyerek verdiği tepki sonucu gelişiyor.
Çoğu zaman önemsemediğiniz göz kızarıklığı genellikle basit göz reaksiyonundan kaynaklansa da, kimi zaman altında daha ciddi nedenler yatabiliyor. Bu yüzden öncelikle sebeplerinin belirlenmesi ve tedavi edilmesi gerekiyor.
Göz kızarıklığında oluşabilecek bu durumları atlamayın;
Gözünüze yabancı bir cisim kaçması sebebiyle oluşmuşsa,
Gün içinde artan kızarıklığa batma ve Ağrı eşlik ediyorsa,
Kızarıklıkla beraber görmede bulanıklık gelişmişse,
Kızarıklık travma sonrasında başlamışsa ve sık sık tekrarlıyorsa,
Kızarıklıkla beraber eklem ağrılarınız da varsa,
Kimyasal maddenin gözünüze sıçraması sonucu başlamışsa, en kısa zamanda bir uzmana başvurmalısınız.