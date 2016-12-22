Göz kanserinin belirtileri nelerdir?
- Görüş alanında ortaya çıkan hareketli noktalar, çizgiler ve ışıklar
- Bulanık görüş
- Ani görüş kaybı
- Işığa karşı hassasiyet
- Gözde kızarma ve şişme
- Gözün ortasında oluşan koyu leke
- Gözün dışarı doğru çıkması
- Göz hareketlerinde değişme
- Göz ağrısı (Nadiren görülür)
Göz kanserinin nedenleri nelerdir?
Kalıtım
Bazı kişilerin kalıtımsal olarak göz kanserine yakalanma riski daha fazladır.
Risk faktörleri
Göz kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte bazı kişilerde daha çok görülmektedir. Bunlar:
- Gözleri renkli olanlar
- Yaşlılar
- Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler
- Güneşe çok fazla maruz kalanlar (Kesin olarak kanıtlanmamış)
- Çiftçilik, balıkçılık, kuru yıkamacı gibi sektörlerde çalışanlar (Kesin olarak kanıtlanmamış)
- Displastik venüs sendromu olan kişiler
Göz kanseri nasıl tedavi edilir?
Cerrahi müdahale
Bazı cerrahi müdahaleler ile göz kanseri sorunu ortadan kaldırılabilmektedir.
Lazer tedavisi
Kanserli hücrelerin öldürülmesi için lazer adı verilen ışın tedavisi kullanılmaktadır.
Radyasyon tedavisi
Bu tedavide kanserli hücreleri öldüren ışın veya parçacıklar kullanılmaktadır.
Kriyoterapi
Kriyoterapi yönteminde aşırı soğuk kullanılarak kanserli hücreler öldürülür. Bu işlem genellikle göz kapağına uygulanır.
Monoklonal antikorlar
Monoklonal antikor destekleri ile kanserle savaşan bağışıklık sistemi güçlendirilmektedir.
Kemoterapi
Bazı durumlarda kemoterapi ilaçları kullanılmaktadır.