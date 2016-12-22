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Göz kanserinin belirtileri nelerdir?

Göz kanserinin bulanık görme, görüş kaybı, ışığa karşı hassasiyet gibi bazı belirtileri bulunmaktadır.

Göz kanserinin belirtileri nelerdir?
Eklenme: 22 Aralık 2016, 15:05
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Göz kanserinin belirtileri nelerdir?

- Görüş alanında ortaya çıkan hareketli noktalar, çizgiler ve ışıklar

- Bulanık görüş

- Ani görüş kaybı

- Işığa karşı hassasiyet

- Gözde kızarma ve şişme

- Gözün ortasında oluşan koyu leke

- Gözün dışarı doğru çıkması

- Göz hareketlerinde değişme

- Göz ağrısı (Nadiren görülür)

Göz kanserinin nedenleri nelerdir?

Kalıtım

Bazı kişilerin kalıtımsal olarak göz kanserine yakalanma riski daha fazladır. 

Risk faktörleri

Göz kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte bazı kişilerde daha çok görülmektedir. Bunlar:

- Gözleri renkli olanlar

- Yaşlılar

- Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler

- Güneşe çok fazla maruz kalanlar (Kesin olarak kanıtlanmamış)

- Çiftçilik, balıkçılık, kuru yıkamacı gibi sektörlerde çalışanlar (Kesin olarak kanıtlanmamış)

- Displastik venüs sendromu olan kişiler

Göz kanseri nasıl tedavi edilir?

Cerrahi müdahale

Bazı cerrahi müdahaleler ile göz kanseri sorunu ortadan kaldırılabilmektedir.

Lazer tedavisi

Kanserli hücrelerin öldürülmesi için lazer adı verilen ışın tedavisi kullanılmaktadır.

Radyasyon tedavisi

Bu tedavide kanserli hücreleri öldüren ışın veya parçacıklar kullanılmaktadır.

Kriyoterapi

Kriyoterapi yönteminde aşırı soğuk kullanılarak kanserli hücreler öldürülür. Bu işlem genellikle göz kapağına uygulanır.

Monoklonal antikorlar

Monoklonal antikor destekleri ile kanserle savaşan bağışıklık sistemi güçlendirilmektedir.

Kemoterapi

Bazı durumlarda kemoterapi ilaçları kullanılmaktadır.

 
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