'Göstericilerin cebinde Suudi dolarları var'
İran Başsavcısı, sokağa çıkanların Suudi Arabistan dolarlarıyla hareket ettiğini savundu.03 Ocak 2018 Çarşamba 14:10
İran Başsavcısı Muhammet Cafer Muntazeri, ülkesinde çıkan sokak olaylarına ilişkin açıklama yaptı.
CIA VE MOSSAD
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney gibi dış güçleri işaret eden Muntazeri, “Takke düştü kel göründü ve anlaşıldı ki söz konusu olayların arkasında CIA ve MOSSAD var." dedi.
İran yaşananlardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu
SUUDİ ARABİSTAN'IN DOLARLARI
Suudi Arabistan'ın da eylemcilere para akıttığını savunan Muntazeri, "Suudi Arabistan'ın dolarlarıyla İran'ı kargaşaya sürüklenmesini istiyorlar." ifadelerini kullandı.