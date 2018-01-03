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'Göstericilerin cebinde Suudi dolarları var'

İran Başsavcısı, sokağa çıkanların Suudi Arabistan dolarlarıyla hareket ettiğini savundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:10
'Göstericilerin cebinde Suudi dolarları var'

İran Başsavcısı Muhammet Cafer Muntazeri, ülkesinde çıkan sokak olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

CIA VE MOSSAD

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney gibi dış güçleri işaret eden Muntazeri, “Takke düştü kel göründü ve anlaşıldı ki söz konusu olayların arkasında CIA ve MOSSAD var." dedi.

İran yaşananlardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

SUUDİ ARABİSTAN'IN DOLARLARI

Suudi Arabistan'ın da eylemcilere para akıttığını savunan Muntazeri, "Suudi Arabistan'ın dolarlarıyla İran'ı kargaşaya sürüklenmesini istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 14:10
  1. İran Başsavcısı Muhammet Cafer Muntazeri
  2. Ayetullah Ali Hamaney
  • serdarserdar17 dk önce
    katılıyorum.
  • kamilkamil18 dk önce
    yazık
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