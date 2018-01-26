Görüşmelere başlandı! Beşiktaş'ın yıldızı ezeli rakibine gidiyor

Trabzonspor, sezon başında da transferi gündeme gelen Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Dusko Tosic için harekete geçti. Şenol Güneş onay verirse Sırp yıldız Fırtına’ya gelecek. Sakat ve cezalıların çok olduğu anlarda stoper ve sol bek mevkiinde sorunlar yaşayan Trabzonspor, flaş bir hamle yaptı. Sezon başında da ismi gündeme gelen Beşiktaşlı Dusko Tosic için siyah-beyazlı kulübün kapısını çalan Fırtına, bu transferi sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Sırp oyuncuyu kiralamak ya da bonservisiyle almak isteyen Trabzonspor, dün Beşiktaş yönetimi ile görüştü.

Menajeriyle de görüşüldü!

Siyah- beyazlı idarecilerin, "Hocamızın kararını bekliyoruz" diyerek açık kapı bıraktığı ifade edildi. Trabzon yönetiminin, Dusko Tosic'in menajeriyle de görüştüğü kaydedildi.

Kaynak:Fotomaç