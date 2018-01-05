Görüşmelere başlandı! Arda Turan...

İngiliz basını, Barcelona'nın Arda Turan'ın transferi için ABD Major Ligi takımlarından Chicago Fire ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Daily Mail gazetesinin haberine göre Arda Turan, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile görüşme halinde. Barcelona’nın Coutinho, Griezmann ve Yerry Mina gibi transferleri gerçekleştirmek için elindeki 8 oyuncuyla yollarını ayıracağı ve Arda Turan’ın da bu listedeki isimlerden biri olduğu kaydedildi.