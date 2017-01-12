Görüşmeler Kıbrıs'ta devam edecek

Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması konusunda kritik bir dönemeç olarak nitelenen Cenevre görüşmelerinde “son nokta” konulamadı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmelerde, sürecin Kıbrıs’ta devam etmesi yönünde karar alındı. Kıbrıs için bugün yapılacak konferansa garantör ülkelerin dışişleri bakanı seviyesinde katılması kararlaştırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi dün Cenevre’ye gitti.

Kıbrıs'lı liderler Akıncı ve Anastasiadis, dün, “yönetim” ve “güç paylaşımı” konularında yoğun görüşmeler yaptı. Rum tarafı, KKTC’nin “olmazsa olmaz şartları” arasında yer alan “dönüşümlü başkanlık” konusunda ileri adım atmadı. Haritaların da konuşulduğu, ancak masaya gelmediği görüşmelerde, Türk tarafının yüzde 29.2, Rum tarafının ise yüzde 28.2 toprak oranlarıyla haritalarını belirledi. Haritalar teslim edildi. Liderlerin Güzelyurt konusunda da sıkı bir pazarlığa girdiği belirtildi. Türk tarafının, bu pazarlık sürecinde Güzelyurt’u Rumlara vermeme yönünde irade ortaya koyduğu, buna karşılık da bazı bölgelerin Rumlara verilebileceğini ifade ettiği öne sürüldü.

Haritalar kamuoyuna açıklanmayacak

Rumların Değirmenlik, Paşaköy, Vadili, Akdoğan, Akıncılar, Türkmenköy, Kapalı Maraş ve Güzelyurt’u istediği ileri sürülüyor. Bununla birlikte KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber’in de, Akıncı’ya endişelerini içeren bir mektup verdiği ortaya çıktı. Sibel’in mektupta, “siyasi eşitliğe” vurgu yaptığı öğrenildi. KKTC hükümeti de, Akıncı’ya yazdığı bir mektupta, “Dönüşümlü başkanlık, AB birincil hukuk, garantiler gibi konularda adım atılmazsa haritaların masaya gelmemesi” gerektiğini belirtti.

Liderler görüşmesinden sonra açıklama yapan BM’nin Kıbrıs özel temsilcisi Espen Barht Eide, “Cenevre’den kapsamlı çözümle döneceğimizi düşünmüyorum. Ama eve gittiğimizde ne olacağını bileceğiz” dedi. Görüşmelerin çok verimli gittiğini, “bir çok konuda uzlaşı sağlandığını” söyleyen Eide, Akıncı ve Anastasiadis’in kararlı bir liderlik gösterdiğine atıf yaptı. Eide, “Anayasal değişiklikler dahil bir çok konuda uzlaşı var” ifadelerini kullandı.

Haritaların değişimiyle ilgili de konuşan Eide, “Harita değişimi, iki lider, ben ve iki taraftan birer harita uzmanının varlığında yapılacak. Haritalar kamuoyuna açıklanmayacak” dedi.

Çelik: İki toplumlu çözüm olumlu olur

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soiniile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden Kıbrıs müzakerelerine ilişkin bir soruya, “İki kurucu, egemen devlete dayalı, iki toplumlu esasa dayanan bir çözümün, bu parametrelere dayanan çözümün ortaya çıkması halinde bunu olumlu karşılayacağımızı söyledik” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin iki devletli çözüme ulaşılması noktasında bugüne kadar güçlü bir irade ortaya koyduğunu hatırlatan Çelik, basında bazı siyasilere atfen yer alan açıklamalara tepki gösterdi. Bakan Çelik, “Hiç kimse bunu Güney Kıbrıs bir AB devletidir, dolayısıyla Kuzey’in Güney’e katılması gibi bir yaklaşımla ele alamaz. Böyle bir yaklaşım yanlış olur” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin önce Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşmeleri ele alacağı bilgisini veren Çelik, ancak görüşmelere İngiltere Başbakanı Theresa May ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın katılması durumunda Başbakan Yıldırım’ın gideceğini kaydetti.