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Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor

Beşiktaş’a, elden çıkaramadığı Denys Boyko’dan iyi haber geldi.

04 Şubat 2018 Pazar 13:03
Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor

2015-16 sezonunun ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Boyko bir türlü beklenen performansı gösteremedi. Geçen sezon Malaga’ya kiralanan Ukraynalı file bekçisi bu sezon ise hiçbir maçta süre alamadı. Ocak döneminde Club Brugge ile görüşmeler yapılsa da Boyko ücrette anlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.

Şimdi ise 30 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılması gündemde. Rumen basınında yer alan haberlere göre as kalecisi Florin Nita’yı Sparta Prag’a satan FCSB (Eski adıyla Steaua Bükreş), Boyko’nun kiralanması için Beşiktaş’la görüşüyor.

Beşiktaş, oyuncunun ücretinin yarısını ödemeye razı. Rumen ekibi ise bu miktarı da aşağı çekmeye çalışıyor. Boyko, 2017-18 sezonu için Beşiktaş’tan 1 milyon euroluk garanti ücret kazanıyor.

Ukraynalı file bekçisinin devre arasında Antalya’daki kampta FCSB ile görüştüğü zira iki takımın da aynı otelde konakladıkları kaydedildi.

Kaynak:Ajansspor

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 13:03
  1. Denys Boyko
  2. Beşiktaş
  3. FCSB

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