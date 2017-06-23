Görüşmeler başladı! Real Madrid'den Beşiktaş'a

Beşiktaşlı yöneticiler, sözleşmesi elinde olan Real Madrid'in stoperi Pepe transferi için Lizbon'a hareket etti. Real Madrid'den ayrılan ve sözleşmesi elinde bulunan 34 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu için Beşiktaşlı yöneticilerin Lizbon'da Pepe'nin menajeri ile görüşeceği belirtildi.

10 sene Real Madrid'de oynadıktan sonra takımdan ayrılan Pepe'nin ismi PSG ve Inter ile de anılmıştı.

RUSYA'NIN ARDINDAN...

Portekiz Milli Takımı ile Rusya'da Konfederasyonlar Kupası'nda bulunan Pepe'nin turnuva sonrası kararını vermesi bekleniyor. BeIN Sports yorumcusu Metin Tekin, Pepe söylentisi hakkında "Maliyeti tartışılır ama, Pepe'nin 2 yıl daha verimli olarak oynayabileceğini düşünüyorum" yorumlarında bulundu.