Görüntüsü yayınlandı! YPG'li terörist böyle yakalandı

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Operasyonda bugüne kadar öldürülen terörist sayısı 394’e ulaştı. TSK ile ÖSO Afrin’e ilerledikçe, PKK/PYD’nin mevzilerini terk etmeye başladığı belirtiliyor.

GÜNDÜZ KARTAL GECE YARASA

Zeytin Dalı harekâtının yedinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait zırhlı birlikler ile komandoların Afrin bölgesi içinde ilerleyişleri devam ederken, bölgede yoğun yağış ve sis nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları daha etkin şekilde devreye girdi.

Kötü hava koşullarından dolayı ağırlaşan Zeytin Dalı harekâtında önceki gece Türk savaş uçakları yoğun bombardıman yaptı. Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde konuşlu gündüz ‘Kartal’ gece ‘Yarasa’ olarak adlandırılan 161. filo ile Diyarbakır’daki ‘Pars’ filo olarak bilinen 181. filo, Afrin’de PYD/PKK hedeflerini bombaladı. Lantirn (Gece Alçak İrtifa Seyrüsefer ve Hedefleme Kızılötesi Işını) sistemine sahip uçaklar, önceden Özel Kuvvetler ile insansız hava araçlarının işaretlediği hedefleri vurdu.

İşte dakika gelişmeler:

ABD SİLAH VERMEYECEK

10:39 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefon görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi.

10: 20 Bu sabah teröristlerden temizlenen Ali Baski köyünde yakalanan YPG'li teröristin fotoğrafı yayınlandı.

10:01 Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından terör örgütlerine ait 340 hedefin imha edildiği bildirildi.

ŞEHİT VE YARALI SAYISI

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

06:40: Dördüncü cepheyi Tel Rifat’tan El Bab’a açan tankların desteğindeki öncü kuvvetler 8 noktadan Afrin’e doğru ilerliyor.

ASKER SEVKİYATI SÜRÜYOR

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan personelini düzenli olarak rotasyona tabi tutacak ve harekât sahasının ihtiyaçlarına göre dönem dönem takviye edecek.

Kırsal alanda başlangıç safhasında sahada ağırlıklı olarak zırhlı birlikler yer alırken, kent merkezine girildikçe harekât konsepti değişecek ve nokta operasyonlara yönelik özel birlikler nöbeti devralacak. Bu çerçevede Kilis ve Hatay’a asker sevkıyatına devam ediliyor. Sınır ötesine geçen birliklere de gıda ve mühimmat ikmali yapılıyor.