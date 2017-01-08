Görüntüleri TSK paylaştı… Bu bir ilk! Dünyada sadece bizde var…

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Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonda ATAK helikopteri ilk defa Cirit füzelerini kullandı.

Eklenme: 08 Ocak 2017, 14:04
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gabar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve örgütün kış üslenmesini imha etmek amacıyla 4-7 Ocak'ta Şehit Piyade Er Bayram Kardaş Müşterek Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda Yerli Taarruz Helikopteri T-129 ATAK, ilk defa Türk yapımı lazer güdümlü Cirit füzesi kullandı. ATAK'lar tarafından teröristlerin bulunduğu mağaralar imha edildi.

DÜNYADA BİR İLK

Roketsan tarafından üretilen Cirit füzesi dünyanın ilk lazer güdümlü helikopter füzesi olma özelliğini taşıyor.

 
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