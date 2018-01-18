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Görüntüleri ortaya çıktı, Yunan botu Türk botuna çarptı

Kardak Kayalıkları çevresinde Yunan botu ile Türk Sahil Güvenlik botu arasında yaşanan gergin anların videosu ortaya çıktı.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:56
Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 13:56
  1. Kardak Kayalıkları
  2. yunan botu
  3. Yunan botu Türk botuna çarptı
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