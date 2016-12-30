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"Görüntüler gerçek değil. Montaj da dahil bir takım oynamalar ile üretilmiş"

Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında DAEŞ'in yayınladığı Türk askerlerine ait olduğu iddia edilen görüntüler gündeme geldi. Görüntülerle ilgili olarak "Görüntüler gerçek değil. Montaj da dahil bir takım oynamalar ile üretilmiş" denildi.

"Görüntüler gerçek değil. Montaj da dahil bir takım oynamalar ile üretilmiş"
Eklenme: 30 Aralık 2016, 14:59
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"Askerlerin bulunduğu yerin koordinatları terör örgütü DEAŞ'a verildi mi?"

Ankara şimdi bu sorunun yanıtını arıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırını terör unsurlarından temizlemek ve bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla Fırat Kalkanı Harekatını yürütüyor.

Harekat kapsamında, El Bab'da terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmalarda ve intihar saldırılarında 16 askerimiz şehit oldu.

Saldırının düzenlediği gün havanın karlı olması ve adeta göz gözü görmemesi bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Güvenlik toplantılarında, "bizim askerimiz araçların geldiğini göremezken, DEAŞ'lılar nasıl bu kadar rahat hedefi bulup saldırı düzenleyebilir.

Bunu yapabilmeleri teknik olarak imkânsız görünüyor" değerlendirmesi yapıldı.

Ankara, tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıyı DEAŞ'ın tek başına gerçekleştirmediği

Askerlerin yer bilgisinin teröristlere "birileri" tarafından iletildiği şüphesini taşıyor.

İKİ TÜRK ASKERİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER

Bakanlar Kurulu'nun son yapılan toplantısında iki Türk askerine ait olduğu iddia edilen ve DEAŞ tarafından internette yayımlanan görüntüler de tartışıldı.

Toplantıda, "Görüntüler gerçek değil. Montaj da dahil bir takım oynamalar ile üretilmiş" bilgisi paylaşıldı.

 
EtiketlerdaeşFırat Kalkanı OperasyonuDAEŞ'in elindeki türk askerleri
HABER YORUMLARI
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Hasan

Hele bir aciklama geldi sonunda goruntulerin cikmasinin ustunden nerdeyse 1 hafta gecti ama durmak yok tas ustunde tas bas ustunde bas birakmayincaya kadar yurt icinde ve yurt disinda Daescileri pkklileri ezmeye devam TSK en buyuk umidim sensin bu capulcalara en guzel cevabi sen verirsin bu alcaklarla mucadelede uzlasi cozum surecleri bitmistir devir sert mudahalelerle bunlari bitirmek devridir.

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