Bu haber 21.568 kez okundu

"Askerlerin bulunduğu yerin koordinatları terör örgütü DEAŞ'a verildi mi?"

Ankara şimdi bu sorunun yanıtını arıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırını terör unsurlarından temizlemek ve bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla Fırat Kalkanı Harekatını yürütüyor.



Harekat kapsamında, El Bab'da terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmalarda ve intihar saldırılarında 16 askerimiz şehit oldu.

Saldırının düzenlediği gün havanın karlı olması ve adeta göz gözü görmemesi bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Güvenlik toplantılarında, "bizim askerimiz araçların geldiğini göremezken, DEAŞ'lılar nasıl bu kadar rahat hedefi bulup saldırı düzenleyebilir.

Bunu yapabilmeleri teknik olarak imkânsız görünüyor" değerlendirmesi yapıldı.

Ankara, tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıyı DEAŞ'ın tek başına gerçekleştirmediği

Askerlerin yer bilgisinin teröristlere "birileri" tarafından iletildiği şüphesini taşıyor.



İKİ TÜRK ASKERİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER

Bakanlar Kurulu'nun son yapılan toplantısında iki Türk askerine ait olduğu iddia edilen ve DEAŞ tarafından internette yayımlanan görüntüler de tartışıldı.



Toplantıda, "Görüntüler gerçek değil. Montaj da dahil bir takım oynamalar ile üretilmiş" bilgisi paylaşıldı.