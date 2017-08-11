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Görüntüler az önce geldi! Giriş yaptılar

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı ve sınır hattında zırhlı ve askeri araç yoğunluğu yaşanıyor.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:48
Görüntüler az önce geldi! Giriş yaptılar

Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine sınır hattında güvenlik tedbirleri sıkılaştırıldı. Suriye sınırında bulunan Kilis'te, mayına dayanaklı çok sayıda kirpi ve kobra tipi araç Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek sınır hattına giriş yaptı.

 Kirpi ve kobra tipi araçların yanında askeri araçların da sınır hattına gidişleri gözlenirken, araçların Türkiye-Suriye sınır hattında kullanıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 16:48
  1. Kilis
  2. askeri araç
  3. Suriye
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