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Görüntü Mars’ta kaydedildi… İnanılmaz!

NASA'nın kaydettiği görüntülerde net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

Görüntü Mars’ta kaydedildi… İnanılmaz!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:13
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor.

Kaşık görüntüsü büyük bir heyecana yol açarken, fotoğraflar Kızıl Gezegen'de hayat olduğunu gösteren bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

NASA, daha önce de Mars'ın kumlu zemininde kaşık bulmuştu. Kızıl Gezegen'de daha önce rastlanan objeler ise, yüzükler ve eldivenler olmuştu.

YouTube'a yüklenen videoda yazılan yorumlardan biri, yaşanan heyecanı gösterir nitelikte: "Vav, doğal olamaz, değil mi?"

 
EtiketlerNASAMarskaşıkKızıl Gezegen
HABER YORUMLARI
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İsa Baydar

Kainattaki bütün muhteşem yaratılmış varlıkları evrimle veya kendiliğinden oluştuğunuaçıklamak için ıkınan bilim adamlarının bu kaşığı Marsta yaşama dair kanıt olarak görmesi kendi felsefeleriyle uyuşmuyor . Basit bir kaşığın bile kendi kendine oluşma ihtimali yokken hala Yaratılış gerçeğini göz ardı etmek tam manasıyla gerizekalılıktır....

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Hakan Ayvaz

Koskoca evrenin tesadüfen oluştuğunu inananlar, kaşığa benzeyen bir kayadan, yaşam belirtisi sonucunu çıkarmışlar. İlginç. :)

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Savaş yıldız

Piknik yapmışlar çatalı kaşığı etrafa atmışlar ayıp medeniyetsiz uzaylılar

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kayaman

Desene uzaydakilerde ayni Dunyadakiler gibi ayni stilde kasikla yemek yiyorlar. Akillinin biri kuma kasik koyup uzay resmi diye yutturmus, arkasinda baska bir bulus var o gizleniyor.

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Bkınık

Kaşık mı kaya o kaya dünyadan bile görünüyor...

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