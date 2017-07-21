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Görüntü internete düşünce prensi tutuklattı!

Suudi Arabistan Kralı Salman, Prens Saudi bin Saud bin Abdulazizi'i sosyal medyada bir kişiye silah doğrulttuğu videoların yayılmasının ardından tutuklattı. Salman'ın Prens hakkında 'derhal yakalanması' talimatını vermesinin yanı sıra Youtube'a video yükleyen bir grup kişi de gözaltına alındı.

21 Temmuz 2017 Cuma 13:24
Görüntü internete düşünce prensi tutuklattı!

Suudi Arabistan'ın kurucusu Abdülaziz el Suudi'un soyundan geldiği belirtilen prensin tutuklanması, Youtube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında yayınlanan ve prensin başından kanlar akan bir adama silah doğrulttuğu kısa videoların ardından geldi.

Suudi Arabistan merkezli Al Ikhbariya kanalına göre, tutuklanan prens Youtube'da 760 binden fazla kez görüntülenen videolardan birinde, bir masanın üzerinde 18 şişe viski ve bir tomar para olduğu görülüyor. Bir diğer videoda ise arabada oturan bir adamın başından kanlar aktığı bir diğerinde ise prensin bir sandalyede oturan adamı yumrukladığı görülüyor.

Videoların sosyal medyada kısa süre içinde on binlerce kez yayınlanmasının ardından, Arap kullanıcılar 'Prens halkı çiğniyor' etiketini kullanarak olayla ilgili tepkilerini paylaştı.

Prensin yanı sıra youtube'a video yükleyen birçok kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 13:24
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