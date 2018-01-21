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Görünce dayanamadılar...

Dün başlayan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında gece boyunca Türkiye’den Suriye’ye ÖSO birlikleri ve TSK’nın askeri sevkiyatı devam etti.

21 Ocak 2018 Pazar 14:26
Görünce dayanamadılar...

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dün saat 17.00’da Adana’daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda havalanan 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı ’Zeytin Dalı’ harekatı gece boyunca devam etti.

Afrin’deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hataysınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı.

Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkiine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye’ye geçti. Hassa’da sokağa dökülen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu, marşlar söyledi.

ASKERLERE SEVGİ GÖSTERİSİ

ÖSO güçlerinin Afrin’e sevkiyatı sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri de sınıra yığınak yaptı. Hassa ilçesinden askeri araçların geçişi sırasında sokağa dökülen vatandaşlar, alkışlar, ıslıklar ve tezahüratlarla moral verip sevgi gösterisinde bulundu.

Bazı vatandaşlar tanklarda görevli askerleri boynuna sarılarak uğurladı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ömer halis Ömer halis 24 dk önce
    ihtiyaç duyulduğu an itibariyle afrine gidip savaşmak için Türkiyede bekleyen binlerce vatandaş var ve bunlardan biride benim. Yüce Allah'ın yardımı askerimizin yanında olsun
  • Ömer halis Ömer halis 25 dk önce
    ihtiyaç duyulduğu an itibariyle afrine gidip savaşmak için Türkiyede bekleyen binlerce vatandaş var ve bunlardan biride benim. Yüce Allah'ın yardımı askerimizin yanında olsun
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