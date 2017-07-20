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Görülmemiş transfer jesti: Önce aldılar sonra geri gönderdiler

Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Kaan Kanak’ın transferinden, Eskişehirspor'un transfer tahtasının kapalı durumda bulunması ve bu futbolcunun satılması halinde yerinin doldurulamayacak olması nedeniyle vazgeçti.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:42
Görülmemiş transfer jesti: Önce aldılar sonra geri gönderdiler

Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Evkur Yeni Malatyaspor, birkaç gün önce sözleşme imzalattığı ve takımın kampına dahil ettiği 27 yaşındaki Kaan Kanak’ı almaktan vazgeçti.

Sarı-siyahlı kulübün, Eskişehirspor'un transfer tahtasının kapalı durumda bulunması ve bu futbolcunun satılması halinde yerinin doldurulamayacak olması nedeniyle tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçtiği belirtildi.

"Rica ettiler biz de seve seve kabul ettik"

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kulüp olarak anlaştığımız ve sözleşme imzaladığımız Kaan Kanak’ın transferinden vazgeçtik. Bazı taraftarlarımız bize belki tepki gösterebilir ama olaylara her zaman rekabet ya da kazanma hırsı gözüyle bakmamalı. Evet bir transferden vazgeçtik ama bu vazgeçiş bizim şanlı armamıza bir yıldız taktı bence. Kaan’ı transfer ettikten sonra Eskişehir Kulübü’nden birkaç kişiyle görüştüm. Bu köklü camianın mevcut durumunun daha da kötü olmaması için düşüncelerini paylaştılar. Ben de bu düşüncelerine saygı duyduğumu söyledim. Bize rica ettiler, biz de seve seve kabul ettik. Futbolda her zaman kazanırsınız, her zaman transfer yaparsınız. Bunlar yeri geldiğinde unutulur. Ama kalpten yapılan hiçbir şey kolay kolay unutulmaz” dedi.

Elazığspor ile Altnordu da transferden vazgeçti

Eskişehirspor Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada Yeni Malatyaspor gibi oyuncuların transferlerinden, vazgeçtikleri belirtilen Elazığspor ve Altınordu kulüplerine teşekkür edildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:42
  1. Eskişehir
  2. Malatya
  3. Eskişehirspor
  4. Elazığ
  5. Altınordu
  6. Elazığspor
  7. Malatyaspor
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