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Apartman yöneticisi, işi yarım bırakan ustayı hırsızlıkla ihbar etti

Sivas’ta bir apartman yöneticisi, ustanın işini yarım bırakması gerekçesiyle kapıyı ustanın üzerine kilitleyip hırsız var ihbarında bulundu.

13 Ağustos 2017 Pazar 10:31
Apartman yöneticisi, işi yarım bırakan ustayı hırsızlıkla ihbar etti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan H.K yarım bıraktığı işin arta kalan malzemesini almak için Çayyurt Mahallesi’ndeki apartmana geldi. Burada malzemelerini almak için apartmana gelen H.K, girişte bulunan odaya girdi. Burada malzemelerini alırken apartman yöneticisi olan F.K tarafından fark edildi. F.K hemen kapıyı H.K’nin üzerine kilitledi, ardından polisi arayıp hırsız var ihbarında bulundu. Ekipler olay yerine gelerek kilitli olan kapıyı yöneticiden aldığı anahtarla açtı. İşçi ise kendi malzemelerini toplarken ekipler tarafından yakalandı. Apartman yöneticisinin iddiasına göre H.K. yaptığı apartmanın parasını aldığını fakat işini yarım bırakıp malzemeleri çalarken yakaladığını söyledi. H.K ise ifadesinde aldığı malzemelerin kendisine ait olduğunu söyledi. Taraflar ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 10:31
  1. Sivas
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah’ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, (her şeyi olduğu gibi dosdoğru) yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah’tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini tam yazdırsın). Eğer borçlu, aklı ermeyen, veya zayıf bir kimse ise, ya da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın. (Bu işleme) şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağırıldıkları zaman (gelmekten) kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız, aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkârca bir davranış olur. Allah’a karşı gelmekten sakının. Allah, size öğretiyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.bakara 282
  • birisibirisi2 sa önce
    iyi usta bulmak zorlaştı. şu anda iyi dr bulabilirim dört dörtlük usta zor. iyisini buluyorsun o da ukalanın alası.
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