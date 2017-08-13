Apartman yöneticisi, işi yarım bırakan ustayı hırsızlıkla ihbar etti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan H.K yarım bıraktığı işin arta kalan malzemesini almak için Çayyurt Mahallesi’ndeki apartmana geldi. Burada malzemelerini almak için apartmana gelen H.K, girişte bulunan odaya girdi. Burada malzemelerini alırken apartman yöneticisi olan F.K tarafından fark edildi. F.K hemen kapıyı H.K’nin üzerine kilitledi, ardından polisi arayıp hırsız var ihbarında bulundu. Ekipler olay yerine gelerek kilitli olan kapıyı yöneticiden aldığı anahtarla açtı. İşçi ise kendi malzemelerini toplarken ekipler tarafından yakalandı. Apartman yöneticisinin iddiasına göre H.K. yaptığı apartmanın parasını aldığını fakat işini yarım bırakıp malzemeleri çalarken yakaladığını söyledi. H.K ise ifadesinde aldığı malzemelerin kendisine ait olduğunu söyledi. Taraflar ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.