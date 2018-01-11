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Görülmemiş hırsızlık yöntemi! Kızı kuaför kendisi...

İstanbul'da güpegündüz evlere girerek hırsızlık yapan elebaşılığını"Ana" lakaplı Azize Ö.(56)' nın yaptığı hırsızlık çetesi gözaltına alındı.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:01
Görülmemiş hırsızlık yöntemi! Kızı kuaför kendisi...

Hırsızların mağdurları tespit etme yöntemi deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Polis soruşturmasında Azize Ö.'nün bir kuaförde çalışan kızı Z.Ö'nün (35), işyerine gelen kadınlarla dostluk kurarak ev adreslerini öğrendiği, bir kez daha geldiklerinde, onları oyalayarak annesine "Ev boş hırsızlık yapabilirsiniz." diye mesaj attığı tespit edildi. 4 şüpheli tutuklanırken, polis firari olan Z.Ö.'yü yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

ÇETE LİDERİ ANA LAKAPLI 56 YAŞINDA BİR KADIN ÇIKTI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir hırsızlık çetesi daha çökertildi. Polis artan şikayetler üzerine başlattığı soruşturmada güvenlik kameralarını kullanarak 4 kişilik şebekeyi tespit etti. Beyoğlu'nda iki ayrı adrese yapılan baskında çetenin elebaşı olduğu öğrenilen "Ana" lakaplı Azize Ö. ile hırsızlıkları gerçekleştiren Barış T.(22) ile Serhat U.(24) ve Talip B.(23) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte iki tabanca, bir av tüfeği ve bunlara ait mermiler, kapıları açmakta kullanılan tornavida, çekiş gibi malzemeler ile bir adet muşta ele geçirildi.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:01
  1. Asayiş şube müdürlüğü
  2. Polis soruşturması
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