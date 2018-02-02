Görülmemiş hainlik! Ermenistan PKK'ya...

Azerbaycan merkezli haber ağı Büyük Orta Doğu'nun Genel Yayın Yönetmeni Hacızade, kritik açıklamalarda bulundu.

Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan toprağı Karabağ'daki terör örgütü PKK varlığına dikkat çeken Hacızade, Ermenistan ordusunun işgal bölgelerindeki askerî kamplarda terör örgütü PKK militanlarına eğitim verdiğini söyledi. Hacızade ayrıca, Ermenistan-PKK ilişkisinin her alanda sürdüğünü belirterek, Ermenistan'ın teröristlere barınma, tedavi ve istihbarat sağladığını belirtti.

''ERMENİSTAN, PKK'LILARA KARABAĞ'DA EĞİTİM VERİYOR''

Hacızade konuyla ilgili, "Ermenistan, işgal ettiği Karabağ'ı PKK ile iş birliği içerisinde kullanıyor. Suriye ve Irak'tan getirilen PKK yandaşları bu bölgelere yerleştiriliyor. Görünürde hususi PKK kampları olmasa da, Ermenistan'ın PKK'lı teröristlere kendi ordu kamplarını açtığını biliyoruz. Ayrıca Ermenistan, PKK'lı militanlar için barınma, tedavi ve istihbarat ağı sağlıyor, bu kamplar Türkiye ve Azerbaycan'a karşı kullanılıyor" dedi.ü

Türkiye Gazetesi