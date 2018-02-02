Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Görülmemiş hainlik! Ermenistan PKK'ya...

Ali Hacızade, Azerbaycan halkı ve devletinin Zeytin Dalı Harekâtı'na verdiği desteği yineledi ve Ermenistan'ın PKK'lı teröristlere eğitim verdiğini söyledi.

02 Şubat 2018 Cuma 12:25
Görülmemiş hainlik! Ermenistan PKK'ya...

Azerbaycan merkezli haber ağı Büyük Orta Doğu'nun Genel Yayın Yönetmeni Hacızade, kritik açıklamalarda bulundu.

Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan toprağı Karabağ'daki terör örgütü PKK varlığına dikkat çeken Hacızade, Ermenistan ordusunun işgal bölgelerindeki askerî kamplarda terör örgütü PKK militanlarına eğitim verdiğini söyledi. Hacızade ayrıca, Ermenistan-PKK ilişkisinin her alanda sürdüğünü belirterek, Ermenistan'ın teröristlere barınma, tedavi ve istihbarat sağladığını belirtti.

''ERMENİSTAN, PKK'LILARA KARABAĞ'DA EĞİTİM VERİYOR''

Hacızade konuyla ilgili, "Ermenistan, işgal ettiği Karabağ'ı PKK ile iş birliği içerisinde kullanıyor. Suriye ve Irak'tan getirilen PKK yandaşları bu bölgelere yerleştiriliyor. Görünürde hususi PKK kampları olmasa da, Ermenistan'ın PKK'lı teröristlere kendi ordu kamplarını açtığını biliyoruz. Ayrıca Ermenistan, PKK'lı militanlar için barınma, tedavi ve istihbarat ağı sağlıyor, bu kamplar Türkiye ve Azerbaycan'a karşı kullanılıyor" dedi.ü

Türkiye Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 12:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi
    1. İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi
    2. Maliye Bakanı'ndan ÖTV indirimi müjdesi!
    3. Babadan oğula katliam
    4. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza..
    5. Lionel Carole'a şok! Ortada kaldı
    6. Dışişleri'nden ABD'ye tepki!
    7. Tatil bitiyor, okul fobisine dikkat!
    8. Asılanlar gerici asanlar kahraman gibi..
    9. Acun Medyanın Kalemi mi Kırıldı?
    10. Bu yumurtanın tanesi 40 lira!
    11. Görülmemiş hainlik! Ermenistan PKK'ya...
    12. Kadın örgütleri rezalete sessiz!..
    13. FETÖ'cü inşaat devine büyük şok!
    14. Dikkat çeken ittifak açıklaması: Oy..
    15. Bakan Yılmaz 'Asıl öğretmen açığı..
    16. Başbakan müjdeyi verdi: Hiç sollamadan..
    17. Fransa'da helikopterler çarpıştı:..
    18. AB ülkelerini korkutan rapor! 'Terör..
    19. TTB soruşturmasında flaş gelişme
    20. Tedbir kararına muhalefet eden şarkıcı..
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!