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Arkadaşının ÖSYM şifresini çalıp tercihini değiştirdi

İstanbul'da, arkadaşı tarafından üniversite tercihleri değiştirilen lise son sınıf öğrencisi Enes Mollaahmetoğlu, LYS'den çok yüksek puan almasına rağmen, tercih etmediği bir üniversiteye yerleşti

25 Haziran 2017 Pazar 09:33
Arkadaşının ÖSYM şifresini çalıp tercihini değiştirdi

Olay, Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Geçen sene LYS'ye (Lisans Yerleştirme Sınavı) girip, yüksek puan alan 18 yaşındaki Enes Mollaahmetoğlu, hayalindeki İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü birinci tercihine yazdı. Sonuçlar açıklandığında şok yaşayan Enes, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Bölümü'ne yerleşmiş olduğunu gördü. Böyle bir tercih işaretlemediğini belirten Enes, ÖSYM'ye itirazda bulundu.

IP ADRESİNDEN TESPİT EDİLDİ

ÖSYM tarafından Enes'in TC ve şifresini girdiği tarih ve saatler belirlenip, IP tespiti yapıldı. IP'ler Gaziosmanpaşa'da bir eve ait modemden alınmıştı. Söz konusu ailenin, olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Aile, Enes'in komşusuydu. Evde oturan Muhammed B. ise talihsiz gencin sınıf arkadaşıydı. İfadesine başvurulan 18 yaşındaki Muhammed B., aynı lisede okuduğu Enes'le ÖSYM tercihlerinin yapıldığı sırada, kavga ettiklerini, Enes'in hakaret ve aşağılayıcı tavırlarına kızdığı için ÖSYM sitesine Enes'in TC ve şifresiyle girip, tercihini değiştirdiğini beyan etti. Hakkında dava açılan Muhammed B. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 09:33
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  2. ÖSYM şifresi
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  4. ÖSYM
  5. Sabah
  6. Mardin
  7. İstanbul
  8. Gaziosmanpaşa
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