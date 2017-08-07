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'Görmez’in emekliliği ertelenebilir!'

Star yazarı Resul Tosun bugün ki yazısında eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in emekliliğinin iptal edilmesi gerektiğini içeren bir yazı kaleme aldı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:21
'Görmez’in emekliliği ertelenebilir!'

İşte Resul Tosun'un o yazısı;

Hakkında yazılanlara bakınca dini ve diyaneti önemseyen neredeyse herkesin Prof. Dr. Mehmet Görmez’in ehliyetine ve başarısına şahit ve kefil olduğu görülüyor.

Ben de, 7 yıl başkan yardımcılığı ve 7 yıl başkanlığı süresince yurt içinde ve dışında önemli hizmetlere imza attığı ve kubbede hoş bir seda bıraktığı kanaatindeyim.

Her insan gibi onun da kimi hataları olabilir, ama hata-savab (doğru) cetveli çıkartıldığında -ki ben hiçbir hatasını hatırlamıyorum- hataları savablarının yanında görünemeyecek kadar azdır.

***

Birilerinin Görmez hoca hakkında ileri geri konuştuğunu ve yazdığını biliyorum.

Hakkındaki eleştirel yazıların bir kısmı tamamıyla ithamdan ibaret.

Kötü diyorlar ama neyin kötü olduğunu söylemiyorlar. Yani içi boş ve mesnetsiz karalamalar.

Diğer kısmı ise ilmi seviyesi ve umur-u hariciyesi Görmez’i anlamaktan aciz birilerinin sahih İslam anlayışıyla telif edilemeyecek iddiaları.

***

Daha önce de yazdım. Görmez’e yapılan saldırılar aslında Cumhurbaşkanımızı yalnızlaştırma operasyonunun bir parçası.

Ona saldırmayı göze alamayanlar, çevresindeki önemli, başarılı ve değerli şahsiyetleri yıpratma yöntemini kullanıyorlar.

Unutmayalım ki, aleyhindeki tüm eleştirilere rağmen Görmez hocayı iki kez göreve getiren bizzat Cumhurbaşkanımızdı!

***

Görevden ayrıldığı günden beri hakkında yazılanlardan öyle anlaşılıyor ki, dini ve diyaneti önemseyen kamuoyu ittifaka yakın bir şekilde Görmez hoca hakkında müspet bir kanaate sahip.

Böyle bir başkan bulmak kolay değil.

İmkân varken eldekini niye bırakalım değil mi?

Kamuoyuna açıklandığı kadarıyla emeklilik Görmez’in kendi talebi doğrultusunda gelişmiş.

Bence bu durum, böyle bir değeri tekrar kazanmak için idarenin elini güçlendiren vegöreve iadesini kolaylaştıran bir durumdur.

***

Hani hatırlayın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da milletvekili olmak için görevinden istifa etmişti de, Cumhurbaşkanımız onun istifasının doğru olmadığını söylemiş bir müddet sonra da Fidan görevine iade edilmişti.

Bence, Cumhurbaşkanımızla herhangi bir problemi olmadığına göre Görmez hoca hakkında da aynı yöntem kullanılabilir.

Doğrusu böyle bir tasarruf hem kamuoyunu sevindirecek hem de ülkemizi güçlendirecektir.

Benden hatırlatması.

Görevine iadesi geçekleşirse Türkiye kazanır.

Gerçekleşmezse altın her yerde altındır, değerinden bir şey kaybetmez.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:21
  1. Resul Tosun
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