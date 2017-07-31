Görmez'e destek... "Görevde kalmalı"

2010 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Görmez'in görevini bırakacağı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan âlimler, Görmez'in ümmetçi bir bakış açısına sahip olduğunu belirterek, görevde kalması gerektiğini söylediler.

Âlimler, Görmez' in İslam'a hakkıyla hizmet ettiğini, toplumu İslam ile aydınlatmak için çabaladığını ve bunun için her kesime ulaşmaya çalıştığını belirttiler.

İttihad'ul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şenlik, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatının kuruluşundan bu yana göreve gelenler arasında Mehmet Görmez'in faaliyetleriyle dikkat çektiğini belirterek, Görmez'in İslam'a hizmet eden, toplumu İslam dini ile aydınlatmak ve her kesime ulaştırmak için çaba harcayan bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Mehmet Görmez'in medrese kökenli olduğuna dikkat çeken Şenlik, "Mehmet Görmez'in kendisi medrese kökenli bir âlimdir. Özellikle Kürdistan medreselerinde, Kürdistan âlimlerinin dizlerinin dibinde yetişmiş bir âlimdir. Mehmet Görmez'in İslam dinine bakış açısı ümmetçi bir bakış açısıdır. Önceki başkanlar gibi ırkçı, ulusalcı yönetimin güdümüne giren değil, onları etkileyen onları dahi İslami bazı değerleri kabullenmeye, cumhuriyet Türkiye'sinde birçok konulara İslami hizmetleri götürme noktasında idarecileri etkileyen bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

Görmez'in kenara çekilmesinin bir kayıp olduğunu ifade eden Şenlik, "Mehmet Görmez hoca önceki sorunları yaşamamak için, bir tatsızlık olmadan kenara çekilmek istedi. Bu bizim için bir kayıptır. Bilge adam diyebileceğimiz birinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunması bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

"Baştakilerin Görmez hocaya sahip çıkmalarını temenni ediyorum"

İttihad'ul Ulema Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkuddüs Yalçın da Görmez'in, görevini hakkıyla ifa ettiğini söyledi.

Görmez'in İslam'a hizmet noktasında olumlu çalışmalar yaptığına dikkat çeken Yalçın, "Mehmet Görmez, benim şahsen tanıdığım en iyi Diyanet İşleri Başkanı'dır. İslam'a hizmet etmek isteyen ve gerçekten görevini hakkıyla ifa etmek isteyen, elinden geldiği kadar güzel şeyler yapmak isteyen bir şahsiyettir. Dolayısıyla biz İslami açıdan baktığımız zaman onu çok olumlu buluyoruz. Onun yaptığı çalışmaları da gerçekten İslam'a hizmet açısından iyi çalışmalar olarak buluyoruz ve Allah rızası için onu seviyoruz." dedi.

Yalçın, "Kur'an dersi vermek, camilerde İslami sohbetler düzenlemek, cuma günü sadece hutbede değil de özellikle akşam yatsı arasında bütün müftüleri, bütün müftülükleri bu konuda uyaran ve bütün imamları bu konuya teşvik eden bir insandır. İslam âlemini birliğe davet etmesi, her toplantıda İslam'a hizmet eden Müslümanlarla bir araya gelmesi, nasihatlerinde Müslümanların kendilerini, dinlerini, akidelerini düzgün bir şekilde savunabilmelerini ifade etmesi yaptığı güzel çalışmalardandır." diye belirtti.

Yalçın, Görmez'in Resulullah'ın sevgisini insanların kalbine yerleştirmek için Kutlu Doğum programları düzenlediğini ve teşvik ettiğini belirtti.

Yalçın, "Daha önceleri Kutlu Doğum etkinlikleri çok cılız, sesi çıkmayan, dar ortamlarda, belki birkaç gün camilerin kapılarına bazı ilanlar asılarak yapılırdı. Fakat bu zat geldikten sonra daha geniş alanlarda, stadyumlarda, alanlarda Kutlu Doğum etkinliklerini teşvik etmiştir ve elinden geleni yapmıştır. Resulullah'ın sevgisini insanların kalbine götürmek için çabalamıştır. Bu noktada da gerçekten takdir edilecek bir insandır. Dolayısıyla biz bu şahsiyetin İslam'a yapmak istediği hizmetleri takdir ediyoruz. Böyle bir insanın bu görevden alınmasına kesinlikle razı değiliz." diye konuştu.