Görmez’den hac kontenjanı müjdesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Muhammed bin Salih bin Tahir Benten ile 2017 Yılı Hac Protokolünü imzaladı. Diyanet İşleri Başkanı Görmez ile beraberindeki heyet, 2017 yılı hac dönemiyle ilgili yapılacaklar konusunu görüşmek üzere Suudi Bakan Dr. Benten ve bakanlık yetkilileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda 2016 Hac dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Görmez, Hac Bakanı Dr. Benten’den bazı taleplerde bulundu. Benten de Türk Hac organizasyonunun örnek bir organizasyon olduğunu belirterek, Başkan Görmez’in taleplerini olumlu karşıladı.

HAC KONTENJANI ARTIYOR

Başkan Görmez, heyetler arası gerçekleşen toplantıda, Türkiye’nin nüfusunun 80 milyon olduğunu, bu nüfus oranının Türkiye’ye tanınan kontenjan sayısının binde 1 kota uygulamasına göre güncellenmesini gerektiğini Suudi yetkililere iletti. Suudi yetkililer, Başkan Görmez’in talebini olumlu karşıladı. Bu gelişmeye göre; geçen yıl 59 bin 200 hacı adayı kutsal topraklara giderken bu yıl 20 bin 800 hacı adayı daha kontenjana dahil edilecek. Böylece 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidecek. 80 bin hacı adayı Diyanet İşleri Başkanlığında 23 Şubat 2017 tarihinde yapılacak kura yoluyla belirlenecek.

KADIN HACILARIN SIKINTILARI DEĞERLENDİRİLDİ

Hac kontenjanın artırılmasının yanı sıra Görmez toplantıda, kadın hacıların Mekke ve Medine’de yaşadığı sıkıntıları da gündeme getirdi. Mescidi Nebevi’de ziyaret esnasında kadın hacıların uzun süre bekletildiğini söyleyen Başkan Görmez, bu uygulamanın kaldırılmasını istedi.

Diyanet Hastanesi Orta Asya ve Balkan ülkelerinden gelen hacı adaylarına da hizmet verecek.

Geçtiğimiz yıl Mekke ve Medine’de, Türkiye’den ve Avrupa’dan gelen hacı adayları için iki tane ‘Diyanet Hastanesi’ kurulduğunu hatırlatan Başkan Görmez, bu yıl bu hastanelerde Türk hacılarla birlikte Orta Asya ve Balkan ülkelerinden gelen hacı adaylarına da hizmet vereceklerini bildirdi.

2017 YILI HAC RAPORU HAZIRLANDI

Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yapabilmeleri için çalışmalarını titizlikle yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl da hac farizasını yerine getirmek isteyen hacı adaylarının rahatlıkla ibadetlerini yapabilmeleri için kapsamlı bir hazırlık yaparak Suudi yetkililere bir rapor sundu. Toplantıda ulaşımdan sağlığa, konaklamadan hacı adayların pasaportlarıyla ilgili prosedürlerin iyileştirilmesine kadar pek çok konuda yapılacak çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Öte yandan Suudi Arabistan yetkilileri de yaptıkları açıklamalarda Mekke’de kutsal mekanlardaki genişletme çalışmalarında sona yaklaşılması ve bazı bölgelerde çalışmaların tamamen bitmesi nedeniyle bu yıl hac kotasının yükseltildiği bilgisini verdi.