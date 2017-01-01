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Görmez: Katliamın bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının farkI yoktur

Diyanet işleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez, İstanbul'un ünlü mekanında yaşanan terör saldırısıyla ilgili önemli bir mesaj yayınladı.

Görmez: Katliamın bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının farkI yoktur
Eklenme: 01 Ocak 2017, 08:41
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Diyanet işleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez, düzenlenen terör saldırısını sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla kınadı. Görmez'in yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

MABEDE YA DA EĞLENCE YERİNE YAPILMASININ ARASINDA FARK YOK

Yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerine hunharca yapılan silahlı saldırı milletimizi derinden yaralamıştır. Bu bir vahşettir, dehşettir,cinayettir ve katliamdır. Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının her hangi bir farkı yoktur. Teröristlerin hedefleri mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir ve biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Gün terörün her çeşidine milletçe kenetlenme günüdür. Hiçbir Müslüman vicdanının asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

 
EtiketlerTERÖRmehmet görmez
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