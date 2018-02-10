"Görmek isteyen bu haritaya baksın"

Davet merkezi başkanı Abdullah Muhaysini, DEAŞ’in Hizbullah ve Nusayri Esed Rejimiyle birlikte Muhalifleri hedef aldığı alanları gösteren bir harita paylaştı ve ekledi:

“Bu resim her şeyi açıklıyor ve bu, Hariciler konusunda şüphe içinde olan herkese Allah’tan bir delildir.

Onlar puta tapanları kendi hallerine bırakıyor, İslam ehlini öldürüyorlar.”