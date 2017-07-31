Görme engellilerin ‘gözü’ olacak yelek tasarlandı
Konya’da, elektrik elektronik mühendisi Ali Başpınar’ın görme engelliler için göz niteliğinde yelek tasarladı.31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:06
Görme engellilerin ‘gözü’ olacak yelek tasarladı, Konya’da, elektrik elektronik mühendisi Ali Başpınar’ın görme engelliler için tasarladığı yelek, karşılaştığı engeli titreşimle bildiriyor.
Konya’da, elektrik elektronik mühendisi Ali Başpınar’ın görme engelliler için tasarladığı yelek, karşılaştığı engeli titreşimle bildiriyor.