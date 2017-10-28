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Görme engelli Tuğçe Erdoğan'ı duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya ziyaretindeyanına gelen görme engelli bir kız çocuğunun "Sakarya Türküsü" şiirini okuması üzerine duygulandı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:43
Görme engelli Tuğçe Erdoğan'ı duygulandırdı

Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen görme engelli Tuğçe, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirini okudu.

Duygulanan Erdoğan, Tuğçe'ye sarılarak, şiiri kaç günde ezberlediğini sordu.

Şiiri 1,5 günde ezberlediğini belirten Tuğçe de Erdoğan'a elini öpmek istediğini söyledi.

Tuğçe'nin elini öpmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da engelli kızın elini öperek, karşılık verdi.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 23:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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