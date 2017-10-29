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Görme engelli Tuğçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya ziyaretinde yanına gelen görme engelli bir kız çocuğunun "Sakarya Türküsü" şiirini okuması üzerine duygulandı.

29 Ekim 2017 Pazar 09:08
Görme engelli Tuğçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı

Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen görme engelli Tuğçe,  Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirini okudu.

Duygulanan Erdoğan, Tuğçe'ye sarılarak, şiiri kaç günde ezberlediğini  sordu.

 Şiiri 1,5 günde ezberlediğini belirten Tuğçe de Erdoğan'a elini öpmek  istediğini söyledi.

Tuğçe'nin elini öpmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da engelli kızın  elini öperek, karşılık verdi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 09:08
  1. erdoğan
  2. tuğçe
  • Mehmet Mehmet 3 sa önce
    Eli öpülesi güzel yüreklere cumhurbaşka nımız en güzel değeri vermiş
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