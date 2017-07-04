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Görme engelli semazenin ilahi aşkı

Hz. Mevlana ve Yunus Emre’nin öğretilerinden etkilenerek birçok zorluğu aşıp semazen olan 25 yaşındaki doğuştan görme engelli Ercan Yaseminseven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü (İSEM) bünyesindeki “Sufisem İlahi Grubu”nda yaptığı sema gösterisiyle hayranlık uyandırıyor. Yaseminseven’in hayatı, İSEM ile tanışınca değişti.

04 Temmuz 2017 Salı 07:19
Görme engelli semazenin ilahi aşkı

İSEM’de istihdam edilen ve müzikle buluşan Ercan, hem çalışıp hem de sanatsal faaliyetler sürdürmeye başladı. Açıköğretim Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitiren Yaseminseven, hayranı olduğu Hz. Mevlana ve Yunus Emre’nin öğretilerinden etkilenerek birçok zorluğu aşıp semazen oldu. 

“NE OLURSAN OL YİNE GEL” ETKİLEdi

Önce ney üflemeyi öğrendiğini anlatan Ercan, şunları dile getirdi: “Görme engelli olmam, semazen olmamı engellemedi. Hocalarım sayesinde ney üflemenin ve semazenliğin teknik bilgilerini öğrendim. Semazenlik ölümden sonra dirilmeyi andırıyor. Mevlana’nın ‘Ne olursan ol yine gel’ sözü beni çok etkiledi. Bu sözde insanlara her türlü kapı açılıyor ve ikinci bir şans tanınıyor.” 

 

 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 07:19
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