Görme engelli Huzeyfe'nin büyük başarısı

Sakarya'da doğuştan görme engelli Huzeyfe Aydın, 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda yerleştirme puanı da dahil edilerek YGS-4 türünde 538,89 puan alan alarak büyük bir başarıya imza attı.

Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu yıl mezun olan Aydın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2017 LYS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) YGS-4'te Türkiye bin 781'incisi olan Aydın, LYS sınavının ardından yerleştirme puanı da dahil edilerek aynı puan türünde 538,89 puan alarak Türkiye 6'ncısı olarak başarısını perçinledi.

Yerleştirme puanları sonucunda Y-TS-1'de 525,19 puanla 91, Y-TS-2'de ise 523,37 puanla 113'üncü sırada yer alan Aydın, üniversite eğitiminin ardından toplumun geneline hitap edebilecek bir alanda uzmanlaşmak istiyor.

Huzeyfe Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 96,10 ortalamasıyla birincilikle mezun olduğunu söyledi.

YGS'de Türkiye genelinde bin 780'inci olduğunu belirten Aydın, LYS sıralamasında ise farklı puan türlerinde Türkiye 6'ncılığı ile bin 730 arasında sıralamaya sahip olduğunu kaydetti.

Aydın, bu süreçte öğretmenlerinden çok büyük destek aldığını belirterek, bazı derslerde bu kayıtları dinlediğini, öğretmenlerinin ders çalışmayla ilgili tavsiyelerine önem verdiğini ve faydasını çok gördüğünü aktardı.

Bir ailenin hem eğitimci hem de destekleme rolü olduğunu, kendisinin her ikisini de büyük oranda yaşadığını ifade eden Aydın, "Ailemin her zaman beni desteklemesi, 5 yaşından beri her hafta İstanbul'a eğitim almak üzere götürüp getirmesi, farklı kişilerle tanıştırması, destek almak istediğim kişiye beni ulaştırmaları benim açımdan çok önemli oldu." dedi.

Aydın, daha çok sosyal bilimler ya da ilahiyat alanında ilerlemek istediğini, hukuk, psikoloji, ilahiyat, psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi bir bölüm üzerinde uzmanlaşmayı düşündüğünü belirterek, "Engelli veya engelsiz toplumun geneline hitap edebilecek bir alanda uzmanlaşmak istiyorum. Bir yandan da engellilerin yaşadığı sorunları görmüş ve bir kısımını yaşamış ya da şahit olmuş birisi olarak bunlara da çözüm önerileri bulup benden sonraki arkadaşlara yardımcı olmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. AA