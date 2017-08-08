Görme engelli bisikletlilerin azmi parmak ısırttı

Uzun soluklu olması ve çok sayıda engellinin katılması açısından, dünyada ve Türkiye’de bir ilk olarak nitelendirilen Eşpedal Derneği’nin turunun Ayvalık etabına Türkiye’nin çeşitli illerinden 8 görme engelli kopilot, 8 pilot ve 6 bisikletçinin katıldığı öğrenildi.

2 kişilik ‘Tandem’ adı verilen bisikletlerle yol alan 22 kişilik gruba Ayvalıklı Aktif Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Grubu’nun görme engelli koordinatörü Namık Tuncel de eşi Sandy Tuncel ile birlikte eşlik etti.

Sabah saatlerinde kamp yaptıkları Çamlık’tan ilçenin tarihi ve kültürel değerlere sahip Küçükköy Mahallesi’ne pedal çeviren 24 kişilik grup, Küçükköy Merkez’de mola verdi.

Boşnak kökenli Küçükköylüler tarafından yapılan Boşnak böreklerinin tadına bakan grup mola sırasında çay içerken de bol bol sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Eşpedal Derneği Başkanı Saldıray Altındağ, yaptığı açıklamada, "Biz Burhaniye’den İzmir’e kadar bir farkındalık turu düzenledik. Geçtiğimiz yerlerde engelliler varsa bu vesile ile onlarla tanışıyoruz. Yerel yönetimlerle görüşüyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Görme engellilerin de bisiklete binebildiğini gösteriyoruz. Doğayı deneyimliyoruz. Bu sayede beraber eğleniyoruz. Görenler, görmeyenler, engelliler ya da engelsizler beraber sosyalleşiyoruz. Bu yaptığımız etkinlik bir sosyal sorumluluk projesinin biraz üzerinde bir etkinlik. Biz buna ‘Topluma örnek olma projesi’ diyoruz. Biz bu projeyle engelli olan bireylerle, engelsiz bireylerin kaynaşmasını hedefliyoruz” dedi.

“Bu benim hayalimdi”

Etkinliğe Ankara’dan katılan görme engelli Emine Alkan; 18 yaşında görme engelli kaldığını belirterek, “Aslında bu etkinliğe katılmak benim hayalimdi. 18 yaşında gözlerimi kaybetmeden önce bisiklet kullanıyordum. Bu yüzden de böylesi bir grubun oluşturulmasını hayal ediyordum. Eşim bir gün görme engellilerin de bisiklet sürebileceğini bana müjdelediğinde sevinçten adeta havalara uçtum. Hemen bu oluşuma katıldık. 1 yıldır bu grubun üyesiyim. Ankara’da da bu grubun bir kolu var ve biz orada bisikletlerimizle trafiğe çıkıyor ve turlar yapıyoruz. Son 3 gündür iller arası sürüşler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz hiçbir zaman engellileri görmezden gelmedik”

Grubun koordinatörü Hakan Sevin ise oluşumlarının bir iyilik hareketi olmadığını, yardım kuruluşu gibi bir kurum olmadıklarını belirterek, “Biz insanlarla birlikte hayatı paylaşıyoruz. Beraber kamp kuruyoruz. Benim hayatımda hep engelli arkadaşlarım oldu. Onlarla kasete kitap okuyorduk. Seslendirme yapıyorduk. Onlara kılavuzluk yapıyorduk. Her zaman etrafımda engelliler oldu. Biz hiçbir zaman engellileri görmezden gelmedik. İnşallah artık toplumumuz engellileri görmeyi başarır” diye konuştu.