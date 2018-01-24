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Görkemli Sokak Parkı ve Diyar Prestij Caddesi açıldı

Kağıthane Belediyesi Ekim ayında başladığı açılışlarına tüm hızıyla devam ediyor. Düzenlenen törenle birlikte Nurtepe Görkemli Sokak Parkı ve Diyar Sokak Prestij Caddesi hizmete açıldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:29
Görkemli Sokak Parkı ve Diyar Prestij Caddesi açıldı

Ekim ayından bu yana yaptığı açılışlar ile bir çok sosyal, kültürel ve altyapı çalışmasını hizmete sunan Kağıthane Belediyesi, Nurtepe Görkemli Sokak Parkı ve Diyar Sokak Prestij Caddesinin de açılışını gerçekleştirdi.

Vatandaşların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği açılış programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; ‘’Yeni ve güzel bir parkımız ile prestij caddemizin açılışı için bir aradayız. Yaptığımız çalışmalar ile Kağıthane’ye bir çok önemli projeyi ve tesisi kazandırdık. Kilometrekareye düşen park sayısında birinci sırada olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu parkımızda bu birinciliği daha da perçinleyecek ve civarda yaşayan vatandaşlarımız ile çocuklarımız için bir yeşil alan ile dinlenme imkanı sunacak.’’ dedi. Prestij cadde projelerine de değinen Başkan Fazlı Kılıç ; ‘’Prestij caddeler de yine önem verdiğimiz ve ilçe genelinde sayısını arttırmak istediğimiz projelerden biri. Düzenlemeler ile birlikte cadde hareketliliğini arttırdığımız gibi esnafın da bundan olumlu olarak faydalandığını görüyoruz. Tüm herkes için hayırlı uğurlu olsun.’’ Dedi.

Prestij caddeye dönüştürülen ve 400 metre uzunluk ile 12 metre genişliğe  sahip Diyar Sokak için 800 ton asfalt, 1400 metrekare kaldırım döşeme, 1000 metre bordür, 150 metre korkuluk ve istinat duvarı inşa edildiği belirtildi. Elektrik kablolarının da yer altına alındığı cadde böylece yepyeni gir görünüme de kavuşmuş oldu.

Açılışı yapılan ve 160 m2 alan üzerine inşa edilen Görkemli Sokak Parkı ise tek kuleli oyun grubu, ikili salıncak, tahterevalli, hatmi ve ıhlamur ağaçlarından oluşuyor.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:29
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